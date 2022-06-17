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Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Головки торцевые удлиненные
    Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)
    Арт. О00000005990
    5.0
    2
    Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)
    Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)
      Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)
      Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)

      Глубокая торцевая головка Kraft KT 700660 (1/4", 13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005990
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		13
      Размер посадки
      		1/4 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка торцевая Kraft предназначена для проведения слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Хром-ванадиевая сталь 50BV30
        • Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
        • Компенсатор напряжения
        • Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы