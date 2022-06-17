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Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
5.0
2
240 ₽
Пилки для лобзиков
    Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
    Арт. Ю00000002725
    5.0
    2
    Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
    Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
    Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
    Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
      Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
      Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
      Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
      Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)

      Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000002725
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		85
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно №5 Kraftool 15340-05 предназначено для резки заготовок из древесины твердых и мягких пород, фанеры и пластика с помощью ручного лобзика.

        Преимущества

        • Изготовлены из стали с высоким пределом прочности, что обеспечивает увеличенный срок службы
        • Прецизионная заточка зубьев обеспечивает точность и скорость выполнения работы