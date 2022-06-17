Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)
Арт. Ю00000002725
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип пилки
|для дерева, для пластика
|
Рабочая длина, мм
|85
- Полотно №5 Kraftool 15340-05 предназначено для резки заготовок из древесины твердых и мягких пород, фанеры и пластика с помощью ручного лобзика.
Преимущества
- Изготовлены из стали с высоким пределом прочности, что обеспечивает увеличенный срок службы
- Прецизионная заточка зубьев обеспечивает точность и скорость выполнения работы