Полотна для лобзика Kraftool №5 15340-05 (с двойным зубом, 130 мм)

Преимущества

Изготовлены из стали с высоким пределом прочности, что обеспечивает увеличенный срок службы

Прецизионная заточка зубьев обеспечивает точность и скорость выполнения работы

Полотно №5 Kraftool 15340-05 предназначено для резки заготовок из древесины твердых и мягких пород, фанеры и пластика с помощью ручного лобзика.