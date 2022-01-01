Молоток слесарный Kraftool Fiberglass 800 г с фиберглассовой рукояткой

Преимущества

Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали

Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC

Фиберглассовая противоскользящая рукоятка

Слесарный молоток 800 г, фибергласовая рукоятка Kraftool Fiberglass 2007-08 обладает высокой прочностью. Рукоятка из стеклопластика удобна при работе, она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват