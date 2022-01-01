Молоток слесарный Kraftool Fiberglass 800 г с фиберглассовой рукояткой
Арт. Ю00000003308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
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- Слесарный молоток 800 г, фибергласовая рукоятка Kraftool Fiberglass 2007-08 обладает высокой прочностью. Рукоятка из стеклопластика удобна при работе, она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват
Преимущества
- Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали
- Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC
- Фиберглассовая противоскользящая рукоятка