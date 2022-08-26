Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
Арт. Ю00000003801
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|хромомолибденовая сталь
- Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 2328-SL, прямые удлинённые - изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и оснащены мощным рычажным механизмом.
Преимущества
- Высокомощный рычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез
- Увеличенная глубина зева облегчает рез твердой стали и обеспечивает рез без заусенцев
- Насечки на режущих кромках ножниц препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза
- Лезвия ножниц закалены токами высокой частоты до твердости 62–65 HRC
- Инновационный фиксатор
- Легкое снятие фиксации сжатием рукояток
- Простая фиксация одной рукой
- Двухкомпонентные рукоятки из пластмассы и мягкого эластичного полимера обеспечивают удобный и надежный захват при работе