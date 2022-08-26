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Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
5.0
1
1 700 ₽
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Арт. Ю00000003801
    5.0
    1
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
    Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм
      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм

      Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000003801
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		хромомолибденовая сталь
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 2328-SL, прямые удлинённые - изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и оснащены мощным рычажным механизмом.

        Преимущества

        • Высокомощный рычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез
        • Увеличенная глубина зева облегчает рез твердой стали и обеспечивает рез без заусенцев
        • Насечки на режущих кромках ножниц препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза
        • Лезвия ножниц закалены токами высокой частоты до твердости 62–65 HRC
        • Инновационный фиксатор
        • Легкое снятие фиксации сжатием рукояток
        • Простая фиксация одной рукой
        • Двухкомпонентные рукоятки из пластмассы и мягкого эластичного полимера обеспечивают удобный и надежный захват при работе