Ножницы по металлу Kraftool Alligator 2328-SL, прямые удлинённые, Cr-Mo, 290 мм

Преимущества

Высокомощный рычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез

Увеличенная глубина зева облегчает рез твердой стали и обеспечивает рез без заусенцев

Насечки на режущих кромках ножниц препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза

Лезвия ножниц закалены токами высокой частоты до твердости 62–65 HRC

Инновационный фиксатор

Легкое снятие фиксации сжатием рукояток

Простая фиксация одной рукой

Двухкомпонентные рукоятки из пластмассы и мягкого эластичного полимера обеспечивают удобный и надежный захват при работе

Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator 2328-SL, прямые удлинённые - изготовлены из хромомолибденовой стали, обладают высокой твердостью режущих кромок и оснащены мощным рычажным механизмом.