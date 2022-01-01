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Краги брезентовые ОП с двойным наладонником (пара)
Найти аналог
Рукавицы рабочие
    Краги брезентовые ОП с двойным наладонником (пара)
    Арт. Х15138
    Краги брезентовые ОП с двойным наладонником (пара)

      Краги брезентовые ОП с двойным наладонником (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15138

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
      Материал
      		брезент
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Брезентовые рукавицы с брезентовыми наладонниками со специальной дополнительной огнеупорной пропиткой предназначены для выполнения разнообразных сварочных работ, работ на стройке, домашних и офисных ремонтах, которые предполагают непосредственный контакт с грубыми поверхностями.

        Преимущества

        • Рукавицы изготавливаются из высококачественного брезента, пропитанного дополнительным огнеупорным средством, который позволяет таким перчаткам защищать кожу рук от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла
        • Обладают двойной прочностью со стороны рабочей поверхности руки, благодаря дополнительным брезентовым наладонникам, которые так же предотвращают преждевременное истирание изделия