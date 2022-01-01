Краги брезентовые ОП с двойным наладонником (пара)

Преимущества

Рукавицы изготавливаются из высококачественного брезента, пропитанного дополнительным огнеупорным средством, который позволяет таким перчаткам защищать кожу рук от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

Обладают двойной прочностью со стороны рабочей поверхности руки, благодаря дополнительным брезентовым наладонникам, которые так же предотвращают преждевременное истирание изделия

Брезентовые рукавицы с брезентовыми наладонниками со специальной дополнительной огнеупорной пропиткой предназначены для выполнения разнообразных сварочных работ, работ на стройке, домашних и офисных ремонтах, которые предполагают непосредственный контакт с грубыми поверхностями.