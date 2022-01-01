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Краги "Сапфир" с подкладкой, 35 см (пара)
460 ₽
Краги сварщика
    Краги "Сапфир" с подкладкой, 35 см (пара)
    Арт. О00000005212
    Краги "Сапфир" с подкладкой, 35 см (пара)

      Краги "Сапфир" с подкладкой, 35 см (пара)

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005212

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги из высококачественного спилка (толщина 1.2-1.3 мм), пятипалые.

        Преимущества

        • Ладонь, пальцы и крага усилены дополнительным слоем спилка
        • Подкладка из плотной 100% хлопковой ткани, на тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса
        • Швы усилены кожаными вставками и прошиты огнеупорной нитью KEVLAR