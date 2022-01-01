Краги "Сапфир" с подкладкой, 35 см (пара)
Арт. О00000005212
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|сварочные краги
|
Назначение
|для сварки, для повышенных температур
- Краги из высококачественного спилка (толщина 1.2-1.3 мм), пятипалые.
Преимущества
- Ладонь, пальцы и крага усилены дополнительным слоем спилка
- Подкладка из плотной 100% хлопковой ткани, на тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса
- Швы усилены кожаными вставками и прошиты огнеупорной нитью KEVLAR