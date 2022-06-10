Краги Сибирь Люкс 35 см, особо прочные, с подкладкой (пара)
Арт. X13280498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки, для повышенных температур
- Краги из высококачественного желтого спилка (толщина 1,2-1,3мм), пятипалые.
Преимущества
- Подкладка из плотной 100% хлопковой ткани
- На тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса
- Швы усилены спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью KEVLAR