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Краги Сибирь Люкс 35 см, особо прочные, с подкладкой (пара)
5.0
2
620 ₽
Краги сварщика
    Краги Сибирь Люкс 35 см, особо прочные, с подкладкой (пара)
    Арт. X13280498
    5.0
    2
    Краги Сибирь Люкс 35 см, особо прочные, с подкладкой (пара)

      Краги Сибирь Люкс 35 см, особо прочные, с подкладкой (пара)

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280498
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краги из высококачественного желтого спилка (толщина 1,2-1,3мм), пятипалые.

        Преимущества

        • Подкладка из плотной 100% хлопковой ткани
        • На тыльной и ладонной части дополнительный термоизолирующий слой флиса
        • Швы усилены спилковыми вставками и прошиты огнеупорной нитью KEVLAR