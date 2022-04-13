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Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)
5.0
2
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Краги сварщика
    Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)
    Арт. Х15477
    5.0
    2
    Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)

      Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15477
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Nitras
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, для сварки
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах.

        Преимущества

        • Изготовлены полностью из спилка КРС класса А с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги
        • Швы усилены вставками из кожи
        • Дополнительная защита запястья
        • Высокая стойкость к разрыву и истиранию, ограниченная защита от пореза и прокола