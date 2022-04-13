Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)
Арт. Х15477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, для сварки
- Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах.
Преимущества
- Изготовлены полностью из спилка КРС класса А с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги
- Швы усилены вставками из кожи
- Дополнительная защита запястья
- Высокая стойкость к разрыву и истиранию, ограниченная защита от пореза и прокола