Спилковые краги на подкладке Nitras (пара)

Преимущества

Изготовлены полностью из спилка КРС класса А с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги

Швы усилены вставками из кожи

Дополнительная защита запястья

Высокая стойкость к разрыву и истиранию, ограниченная защита от пореза и прокола

Краги для защиты от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, конвективного тепла, механических воздействий. Предназначены для сварочных работ и автогенной резки металлов в различных отраслях промышленности, для работ в металлургической промышленности, при плавке металла, работ с горячими предметами, погрузочно-разгрузочных работах.