Краги спилковые пятипалые (пара)

Преимущества

Кожаный спилок самого высокого качества, обладает огнеупорными свойствами, позволяющими работать даже при самых высоких температурах

Краги не прогорают от попадания искр или расплавленного металла, защищая руки рабочих самым тщательным образом

Пятипалые спилковые краги выдерживают большую механическую нагрузку, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, прекрасно подходят для работы с грубыми материалами

Краги спилковые пятипалые являются самым незаменимым помощником в металлургической промышленности, а так же при проведении различных сварочных работ.