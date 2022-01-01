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Краги спилковые пятипалые (пара)
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Краги сварщика
    Краги спилковые пятипалые (пара)
    Арт. Х15148
    Краги спилковые пятипалые (пара)

      Краги спилковые пятипалые (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15148

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки, для повышенных температур
      Материал
      		спилок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краги спилковые пятипалые являются самым незаменимым помощником в металлургической промышленности, а так же при проведении различных сварочных работ.

        Преимущества

        • Кожаный спилок самого высокого качества, обладает огнеупорными свойствами, позволяющими работать даже при самых высоких температурах
        • Краги не прогорают от попадания искр или расплавленного металла, защищая руки рабочих самым тщательным образом
        • Пятипалые спилковые краги выдерживают большую механическую нагрузку, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, прекрасно подходят для работы с грубыми материалами