Краги спилковые пятипалые (пара)
Арт. Х15148
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки, для повышенных температур
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Материал
|спилок
- Краги спилковые пятипалые являются самым незаменимым помощником в металлургической промышленности, а так же при проведении различных сварочных работ.
Преимущества
- Кожаный спилок самого высокого качества, обладает огнеупорными свойствами, позволяющими работать даже при самых высоких температурах
- Краги не прогорают от попадания искр или расплавленного металла, защищая руки рабочих самым тщательным образом
- Пятипалые спилковые краги выдерживают большую механическую нагрузку, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, прекрасно подходят для работы с грубыми материалами