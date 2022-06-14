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Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
5.0
3
Найти аналог
Краги сварщика
    Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
    Арт. X132804126
    5.0
    3
    Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
    Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
      Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
      Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)

      Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804126
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Рабочий стандарт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Эксклюзивные удлиненные сварочные краги РУЧНАЯ СВАРКА СТАХАНОВ – лучшая разработка для настоящих специалистов, ценящих безопасность и комфорт. Спилок класса Люкс, термоизолирующий нетканый материал, хлопок, нить KEVLAR®. Сферы применения: металлообработка, сварка, литейное производство, нефтегазовая промышленность, угольная промышленность, сельское хозяйство, строительство и пр.

        Преимущества

        • Специально разработанная крага Люкс-класса для уверенной защиты и повышенного комфорта при сварочных работах
        • Увеличенный размер ладони 
        • Расширенный раструб (21.5см) позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
        • Удлиненная крага (35 см) защищает руки и предплечья
        • Отборный спилок  (толщина 1.5-1.7 мм) максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр
        • Увеличенное спилковое усиление ладони и большого пальца обеспечивает защиту в области наибольшей нагрузки и продлевает срок службы краги
        • Полная прошивка прочной и огнеупорной нитью KEVLAR® предотвращает прожигание швов и максимально укрепляет крагу
        • Дополнительное спилковое усиление тыльной стороны руки 
        • Хлопковая ткань "диагональ" на подкладке раструба держит форму краги
        • Мягкий термоизолирующий материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт и дополнительную защиту от высоких температур