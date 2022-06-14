Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)

Преимущества

Специально разработанная крага Люкс-класса для уверенной защиты и повышенного комфорта при сварочных работах

Увеличенный размер ладони

Расширенный раструб (21.5см) позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды

Удлиненная крага (35 см) защищает руки и предплечья

Отборный спилок (толщина 1.5-1.7 мм) максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр

Увеличенное спилковое усиление ладони и большого пальца обеспечивает защиту в области наибольшей нагрузки и продлевает срок службы краги

Полная прошивка прочной и огнеупорной нитью KEVLAR® предотвращает прожигание швов и максимально укрепляет крагу

Дополнительное спилковое усиление тыльной стороны руки

Хлопковая ткань "диагональ" на подкладке раструба держит форму краги

Мягкий термоизолирующий материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт и дополнительную защиту от высоких температур

Эксклюзивные удлиненные сварочные краги РУЧНАЯ СВАРКА СТАХАНОВ – лучшая разработка для настоящих специалистов, ценящих безопасность и комфорт. Спилок класса Люкс, термоизолирующий нетканый материал, хлопок, нить KEVLAR®. Сферы применения: металлообработка, сварка, литейное производство, нефтегазовая промышленность, угольная промышленность, сельское хозяйство, строительство и пр.