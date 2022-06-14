Спилковые краги ручная сварка Стаханов, 35 см (пара)
Арт. X132804126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Эксклюзивные удлиненные сварочные краги РУЧНАЯ СВАРКА СТАХАНОВ – лучшая разработка для настоящих специалистов, ценящих безопасность и комфорт. Спилок класса Люкс, термоизолирующий нетканый материал, хлопок, нить KEVLAR®. Сферы применения: металлообработка, сварка, литейное производство, нефтегазовая промышленность, угольная промышленность, сельское хозяйство, строительство и пр.
Преимущества
- Специально разработанная крага Люкс-класса для уверенной защиты и повышенного комфорта при сварочных работах
- Увеличенный размер ладони
- Расширенный раструб (21.5см) позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
- Удлиненная крага (35 см) защищает руки и предплечья
- Отборный спилок (толщина 1.5-1.7 мм) максимально защищает от механических повреждений, жара, пламени, искр
- Увеличенное спилковое усиление ладони и большого пальца обеспечивает защиту в области наибольшей нагрузки и продлевает срок службы краги
- Полная прошивка прочной и огнеупорной нитью KEVLAR® предотвращает прожигание швов и максимально укрепляет крагу
- Дополнительное спилковое усиление тыльной стороны руки
- Хлопковая ткань "диагональ" на подкладке раструба держит форму краги
- Мягкий термоизолирующий материал в области кисти обеспечивает максимальный комфорт и дополнительную защиту от высоких температур