Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
Арт. X132804125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|сварочные краги
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Назначение
|для сварки
- Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3 35см – надежная защита при грубых работах, не требующих особой гибкости и чувствительности пальцев.
Преимущества
- Крепкий спилок защищает от механических повреждений, искр, пламени
- Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
- Длинная крага (35 см) защищает руки выше запястья
- Цельный спилок на ладони для удобства и повышения прочности
- Работы, требующие защиты от механических повреждений, пламени, искр