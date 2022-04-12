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Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
5.0
2
320 ₽
Краги сварщика
    Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
    Арт. X132804125
    5.0
    2
    Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
    Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
    Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
      Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
      Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)
      Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)

      Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3, 35 см (пара)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X132804125
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		РосМарка
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварочные краги
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехпалые спилковые краги ЭКСТРА-3 35см – надежная защита при грубых работах, не требующих особой гибкости и чувствительности пальцев.

        Преимущества

        • Крепкий спилок защищает от механических повреждений, искр, пламени
        • Раструб оптимальной ширины позволяет легко фиксировать крагу поверх одежды
        • Длинная крага (35 см) защищает руки выше запястья
        • Цельный спилок на ладони для удобства и повышения прочности
        • Работы, требующие защиты от механических повреждений, пламени, искр