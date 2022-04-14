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Шаровой трехпроходной кран Remer 260RR
5.0
2
370 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Шаровой трехпроходной кран Remer 260RR
    Арт. X16913840250
    5.0
    2

      Шаровой трехпроходной кран Remer 260RR

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840250
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remer
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить