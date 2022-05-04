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Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101
5.0
2
350 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101
    Арт. X16913840242
    5.0
    2
    Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101

      Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913840242
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кран ALTSTREAM купить можно для множества целей: установки в трубопроводы для поставки газа, нефти, воды и теплоносителей. В целом кран может устанавливаться на большую часть трубопроводов для подачи своего содержимого к приборам общего назначения или перекачивания его в емкости. Прибор обладает устойчивостью к образованию ржавчины, поэтому использовать латунный кран ALTSTREAM для поливки растений в саду, на территории загородного дома или на даче будет практичным решением. Также кран может монтироваться в системах отопления для закачивания в радиаторы теплоносителя или воды.

        Преимущества ALTSTREAM:

        • Прочный;
        • Универсальный;
        • Стойкий к коррозии;
        • Термостойкий;
        • Не протекает;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Кран с латунным штуцером;
        • Упаковка.