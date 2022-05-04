Кран Altstream 650 поливочный с латунным штуцером 1/2" 014090101

Кран ALTSTREAM купить можно для множества целей: установки в трубопроводы для поставки газа, нефти, воды и теплоносителей. В целом кран может устанавливаться на большую часть трубопроводов для подачи своего содержимого к приборам общего назначения или перекачивания его в емкости. Прибор обладает устойчивостью к образованию ржавчины, поэтому использовать латунный кран ALTSTREAM для поливки растений в саду, на территории загородного дома или на даче будет практичным решением. Также кран может монтироваться в системах отопления для закачивания в радиаторы теплоносителя или воды.

Преимущества ALTSTREAM:

Прочный;

Универсальный;

Стойкий к коррозии;

Термостойкий;

Не протекает;

Долго служит.

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