Кран гидравлический Ombra, складной г/п 2 т., OHT702M

Краны гидравлический складной OMBRA представляет собой автономное мобильное устройство, предназначенное для подъема, опускания и перемещения на незначительное расстояние груза в производственных помещениях. Производство операций, связанных с применением подъемных устройств и перемещением грузов в рабочей зоне, должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.