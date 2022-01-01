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Кран гидравлический Ombra, складной г/п 2 т., OHT702M
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Шиномонтажное и автосервисное оборудование
    Кран гидравлический Ombra, складной г/п 2 т., OHT702M
    Арт. ombratools_2638
    Кран гидравлический Ombra, складной г/п 2 т., OHT702M

      Кран гидравлический Ombra, складной г/п 2 т., OHT702M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2638

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Краны гидравлический складной OMBRA представляет собой автономное мобильное устройство, предназначенное для подъема, опускания и перемещения на незначительное расстояние груза в производственных помещениях. Производство операций, связанных с применением подъемных устройств и перемещением грузов в рабочей зоне, должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.