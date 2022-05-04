Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.

Кран шаровый 1/2 г/ш Bugatti (307) — надежная запорная арматура, отвечающая строгим требованиям к герметичности, функциональности и безопасности. Модель позволяет оперативно регулировать поток транспортируемой среды в трубопроводах различного назначения. Она адаптирована к высоким нагрузкам, справляться с которыми ей помогает большой запас прочности, и агрессивным внешним и внутренним воздействиям. Купить такие комплектующие будет верным решением, если вы хотите получить гарантию бесперебойной работы инженерных систем и возможность самостоятельно контролировать ее.