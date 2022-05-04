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Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.
5.0
2
600 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.
    Арт. X1692546139
    5.0
    2

      Кран шар. Bugatti F*M 307 1/2", уп.20шт.

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1692546139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bugatti
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кран шаровый 1/2 г/ш Bugatti (307) — надежная запорная арматура, отвечающая строгим требованиям к герметичности, функциональности и безопасности. Модель позволяет оперативно регулировать поток транспортируемой среды в трубопроводах различного назначения. Она адаптирована к высоким нагрузкам, справляться с которыми ей помогает большой запас прочности, и агрессивным внешним и внутренним воздействиям. Купить такие комплектующие будет верным решением, если вы хотите получить гарантию бесперебойной работы инженерных систем и возможность самостоятельно контролировать ее.