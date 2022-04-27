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Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой
5.0
2
1 180 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой
    Арт. X169254653
    5.0
    2
    Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой

      Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой

      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169254653
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bugatti
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Латунные шаровые краны Bugatti отличаются герметичностью, удобством и качеством. Внутри крана располагается шар с хромированным покрытием и сквозным отверстием, через которое жидкость и проходит дальше по трубе. За счет поворота ручки крана производится вращение шара: тем самым отворачивается отверстие, через которое проходит вода. Благодаря такой уникальной конструкции, перекрытие воды краном Бугатти 3 4 с американкой совершается надежно, исключая возникновение протечек, что дает возможность смесителю прослужить гораздо дольше. Бугатти краны шаровые купить стоит вне зависимости от частоты пользования, ведь их уникальное эффективное устройство и практичное латунное исполнение позволяют установку в трубопроводы как частного, так и общественного пользования.

        Преимущества шарового крана Bugatti:

        • Прочность;
        • Герметичность;
        • Уверенность;
        • Долговечность.

        Комплектация:

        • Корпус;
        • Ручка;
        • Гайка;
        • Шайба;
        • Втулка;
        • Прокладка (3 шт.);
        • Шток;
        • Шар;
        • Упаковка.