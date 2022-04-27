Кран шар. Bugatti F*M 322 3/4"с американкой
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. рабочая температура, °С
|120
|
Газовый
|Нет
|
Назначение
|для отопления, для водоснабжения
|
Материал
|латунь
Латунные шаровые краны Bugatti отличаются герметичностью, удобством и качеством. Внутри крана располагается шар с хромированным покрытием и сквозным отверстием, через которое жидкость и проходит дальше по трубе. За счет поворота ручки крана производится вращение шара: тем самым отворачивается отверстие, через которое проходит вода. Благодаря такой уникальной конструкции, перекрытие воды краном Бугатти 3 4 с американкой совершается надежно, исключая возникновение протечек, что дает возможность смесителю прослужить гораздо дольше. Бугатти краны шаровые купить стоит вне зависимости от частоты пользования, ведь их уникальное эффективное устройство и практичное латунное исполнение позволяют установку в трубопроводы как частного, так и общественного пользования.
Преимущества шарового крана Bugatti:
- Прочность;
- Герметичность;
- Уверенность;
- Долговечность.
Комплектация:
- Корпус;
- Ручка;
- Гайка;
- Шайба;
- Втулка;
- Прокладка (3 шт.);
- Шток;
- Шар;
- Упаковка.