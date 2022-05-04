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Кран шаровой Галлоп DN-15 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103152
4.5
2
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Галлоп DN-15 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103152
    Арт. X16913840257
    4.5
    2
    Кран шаровой Галлоп DN-15 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103152

      Кран шаровой Галлоп DN-15 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913840257
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Галлоп
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •      Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.