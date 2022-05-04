Кран шаровой Галлоп DN-20 СТАНДАРТ 221 В*Н 0103184
Арт. X16913840263
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|150
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Материал
|латунь
Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.