Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098

Кран шаровый американка ¾ ITAP это надежное приспособление, которое отличается простотой своего устройства, и плотностью прилегания. Состоит он из латунного корпуса, внутри которого - хромированный шар со сквозным отверстием. При повороте на открытие, отверстие разворачивается согласно потоку, при закрытии крана - перпендикулярно ему. Так обеспечивается наименьший риск протечек. Он надежно перекрывает воду, совместим с прокладками и иными слесарными деталями, поэтому купить кран шаровой itap будет полезно в водопроводных смесителях бытового и производственного назначения.

Преимущества латунного крана ITAP ¾":

Простота монтажа;

Практичность;

Герметичность;

Долгий срок службы.

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