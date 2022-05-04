Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098
5.0
2
850 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098
    Арт. X1699884
    5.0
    2
    Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098

      Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1699884
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Макс. рабочая температура, °С
      		150
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Кран шаровый американка ¾ ITAP это надежное приспособление, которое отличается простотой своего устройства, и плотностью прилегания. Состоит он из латунного корпуса, внутри которого - хромированный шар со сквозным отверстием. При повороте на открытие, отверстие разворачивается согласно потоку, при закрытии крана - перпендикулярно ему. Так обеспечивается наименьший риск протечек. Он надежно перекрывает воду, совместим с прокладками и иными слесарными деталями, поэтому купить кран шаровой itap будет полезно в водопроводных смесителях бытового и производственного назначения.

        Преимущества латунного крана ITAP ¾":

        • Простота монтажа;
        • Практичность;
        • Герметичность;
        • Долгий срок службы.

        Комплектация:

        • Кран;
        • Упаковка.