Кран шаровой ITAP п/пр 3/4" с американкой, бабочка 098
Арт. X1699884
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|150
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Материал
|латунь
Кран шаровый американка ¾ ITAP это надежное приспособление, которое отличается простотой своего устройства, и плотностью прилегания. Состоит он из латунного корпуса, внутри которого - хромированный шар со сквозным отверстием. При повороте на открытие, отверстие разворачивается согласно потоку, при закрытии крана - перпендикулярно ему. Так обеспечивается наименьший риск протечек. Он надежно перекрывает воду, совместим с прокладками и иными слесарными деталями, поэтому купить кран шаровой itap будет полезно в водопроводных смесителях бытового и производственного назначения.
Преимущества латунного крана ITAP ¾":
- Простота монтажа;
- Практичность;
- Герметичность;
- Долгий срок службы.
Комплектация:
- Кран;
- Упаковка.