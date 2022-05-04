Кран шаровой ITAP угловой 1/2х3/4 для стир. машин 392

Шаровой угловой кран ITAP 1/2х3/4 используется для соединения стиральной машины со шлангом подведения или отведения воды. Представляет собой цилиндр, внутри которого находится хромированный шар со сквозным отверстием. Благодаря такой конструкции, шаровые краны являются более герметичными по сравнению с другими типами. Вода поступает в стиральную машину тогда, когда отверстие внутри шара повернуто параллельно направлению потока, и прекращается – когда отверстие находится в перпендикулярном положении. Кран изготовлен из латуни, поэтому имеет надежную конструкцию, не ржавеет, способен работать при температуре воды от 0°C до 110°C. Купить угловой шаровой кран 1/2х3/4 ITAP можно также для монтажа в смесители.

Преимущества крана шарового углового ITAP 1/2х3/4