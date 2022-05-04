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Кран шаровой ITAP угловой 1/2х3/4 для стир. машин 392
5.0
2
410 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой ITAP угловой 1/2х3/4 для стир. машин 392
    Арт. X16998112
    5.0
    2
    Кран шаровой ITAP угловой 1/2х3/4 для стир. машин 392

      Кран шаровой ITAP угловой 1/2х3/4 для стир. машин 392

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16998112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ITAP
      Макс. рабочая температура, °С
      		110
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шаровой угловой кран ITAP 1/2х3/4 используется для соединения стиральной машины со шлангом подведения или отведения воды. Представляет собой цилиндр, внутри которого находится хромированный шар со сквозным отверстием. Благодаря такой конструкции, шаровые краны являются более герметичными по сравнению с другими типами. Вода поступает в стиральную машину тогда, когда отверстие внутри шара повернуто параллельно направлению потока, и прекращается – когда отверстие находится в перпендикулярном положении. Кран изготовлен из латуни, поэтому имеет надежную конструкцию, не ржавеет, способен работать при температуре воды от 0°C до 110°C. Купить угловой шаровой кран 1/2х3/4 ITAP можно также для монтажа в смесители.

        Преимущества крана шарового углового ITAP 1/2х3/4

        • Долговечный
        • Герметичный
        • Устойчивый к высоким температурам
        • Стойкий к коррозии
        • Компактный