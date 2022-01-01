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Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 2" стальная рукоятка VT.214.N.09
3 259 ₽
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 2" стальная рукоятка VT.214.N.09
    Арт. X1193421
    Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 2" стальная рукоятка VT.214.N.09

      Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 2" стальная рукоятка VT.214.N.09

      3 259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1193421

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для отопления, для водоснабжения
      Материал
      		латунь
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Все характеристики
      3 259 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Шаровой кран Valtec BASE обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения. 

        Преимущества:

        • Увеличенный рабочий ресурс;
        • Ремонтнопригоден;
        • Корпус Valtec BASE - из горячештампованной латуни CW617N;
        • Никелевое покрытие;
        • Рукоятка - из стали оцинкованной с покрытием ПХВ;
        • Класс по эффективному диаметру - полнопроходной;
        • Изделие может устанавливаться в любом монтажном положении;
        • Соответствие изделий требованиям безопасности.