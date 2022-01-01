Кран шаровой Valtec BASE ВР-ВР 2" стальная рукоятка VT.214.N.09
Арт. X1193421
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Материал
|латунь
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
Описание:Шаровой кран Valtec BASE обеспечивает легкость открытия и перекрытия потока транспортируемой среды. Служит для установки на трубопроводы отопления и водоснабжения.
Преимущества:
- Увеличенный рабочий ресурс;
- Ремонтнопригоден;
- Корпус Valtec BASE - из горячештампованной латуни CW617N;
- Никелевое покрытие;
- Рукоятка - из стали оцинкованной с покрытием ПХВ;
- Класс по эффективному диаметру - полнопроходной;
- Изделие может устанавливаться в любом монтажном положении;
- Соответствие изделий требованиям безопасности.