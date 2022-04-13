Шаровый полнопроходной муфтовый кран с ручкой ITAP, В-В, 1"
Арт. X16913840287
Характеристики
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Производитель
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для отопления, для водоснабжения
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Материал
|латунь
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Рабочее давление, бар
|40
Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы.