Преимущества

Надежность

Износостойкость

Кран TEBO PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1) - кран шаровый компрессионный с внутренней резьбойпредназначен для регулирования потока воды в трубопроводных системах питьевого и технического водоснабжения жилых и общественных зданий, в системах орошения и полива частных хозяйств и сельскохозяйственных угодий, при строительстве фонтанов и бассейнов. Шаровый кран компрессионный имеет с одной стороны внутреннюю резьбу, равную стандартному размеру стальных резьб, а с другой стороны цанговый зажим, что позволяет использовать шаровый кран компрессионный как переходной элемент трубопровода с возможностью регулирования потока воды. Данный кран может использоваться совместно с другими фитингами как пластиковыми, так и из других материалов.