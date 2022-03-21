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Кран Tebo PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1)
5.0
2
Найти аналог
Шаровые краны
    Кран Tebo PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1)
    Арт. X1691320134
    5.0
    2
    Кран Tebo PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1)

      Кран Tebo PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691320134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип соединения
      		резьбовое
      Вид
      		прямой кран
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кран TEBO PN-99443 (муфта/внутренняя резьба, 40x1) -  кран шаровый компрессионный с внутренней резьбойпредназначен для регулирования потока воды в трубопроводных системах питьевого и технического водоснабжения жилых и общественных зданий, в системах орошения и полива частных хозяйств и сельскохозяйственных угодий,  при строительстве фонтанов и бассейнов. Шаровый кран компрессионный имеет с одной стороны внутреннюю резьбу, равную стандартному размеру стальных резьб, а с другой стороны цанговый зажим, что позволяет использовать шаровый кран компрессионный как переходной элемент трубопровода с возможностью регулирования потока воды. Данный кран может использоваться совместно с другими фитингами как пластиковыми, так и из других материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость