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Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
Найти аналог
Водонагреватели проточные на кран
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
    Арт. 1053029
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02

      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053029

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кран-водонагреватель проточного типа Unipump BEF-001-02 с безнапорным способом подачи воды выполнен в виде смесителя, отличается компактными размерами. Предназначен для быстрого нагрева проточной холодной воды. Удобен для монтажа над раковиной в помещениях, в которых по какой-либо причине нет возможности провести систему ГВС.