Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02

Кран-водонагреватель проточного типа Unipump BEF-001-02 с безнапорным способом подачи воды выполнен в виде смесителя, отличается компактными размерами. Предназначен для быстрого нагрева проточной холодной воды. Удобен для монтажа над раковиной в помещениях, в которых по какой-либо причине нет возможности провести систему ГВС.