Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001-02
Арт. 1053029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
- Кран-водонагреватель проточного типа Unipump BEF-001-02 с безнапорным способом подачи воды выполнен в виде смесителя, отличается компактными размерами. Предназначен для быстрого нагрева проточной холодной воды. Удобен для монтажа над раковиной в помещениях, в которых по какой-либо причине нет возможности провести систему ГВС.