Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
Арт. 1053030
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
- Проточный водонагреватель Unipump BEF-003-178 изготовлен в виде смесителя и предназначен для нагрева воды для бытовых целей. Подходит для помещений, где невозможно провести горячую воду или установить накопительный водонагреватель.
Преимущества
- Кран не предназначен для работы в неотапливаемом помещении
- Подключение производится непосредственно к магистрали холодного водоснабжения
- Давление воды должно быть в пределах от 0.04 до 0.5 МПа.
- Модель оснащена световым индикатором режима нагрева
- Ручка регулировки, движущаяся в двух плоскостях, позволяющая отдельно регулировать степень нагрева и скорость потока