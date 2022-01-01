Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178

Преимущества

Кран не предназначен для работы в неотапливаемом помещении

Подключение производится непосредственно к магистрали холодного водоснабжения

Давление воды должно быть в пределах от 0.04 до 0.5 МПа.

Модель оснащена световым индикатором режима нагрева

Ручка регулировки, движущаяся в двух плоскостях, позволяющая отдельно регулировать степень нагрева и скорость потока

Проточный водонагреватель Unipump BEF-003-178 изготовлен в виде смесителя и предназначен для нагрева воды для бытовых целей. Подходит для помещений, где невозможно провести горячую воду или установить накопительный водонагреватель.