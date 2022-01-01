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Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
Найти аналог
Водонагреватели проточные на кран
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
    Арт. 1053030
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178

      Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-003-178

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053030

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель Unipump BEF-003-178 изготовлен в виде смесителя и предназначен для нагрева воды для бытовых целей. Подходит для помещений, где невозможно провести горячую воду или установить накопительный водонагреватель.

        Преимущества

        • Кран не предназначен для работы в неотапливаемом помещении
        • Подключение производится непосредственно к магистрали холодного водоснабжения
        • Давление воды должно быть в пределах от 0.04 до 0.5 МПа.
        • Модель оснащена световым индикатором режима нагрева
        • Ручка регулировки, движущаяся в двух плоскостях, позволяющая отдельно регулировать степень нагрева и скорость потока