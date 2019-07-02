Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
Арт. О00000002717
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, кВт
|3
|
Защита от перегрева
|Да
|
Макс. температура нагрева воды, °С
|65
|
Габариты, мм
|250x90x150
|
Способ подачи воды
|безнапорный
С этим товаром смотрят
- Кран-водонагреватель Умница ПКВ-6 L1941, являются электрическим нагревателем проточного типа и предназначен для мгновенного нагрева проточной воды. Оснащен поворотным изливом, поэтому его удобно использовать как в обычной раковине, так и в раковине с двумя отделениями.
Преимущества
- Современный, стильный, эргономичный дизайн, который идеально подходит к любому интерьеру кухни или ванной комнаты
- Функция настройки температуры нагрева воды
- Легкий монтаж и простота в использовании, надежность и долговечность
- Нагрев воды до 60°С в течение 5 секунд
- Возможность регулировки температуры нагреваемой воды от 15°С до 65°С
- Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с накопительными водонагревателями и бойлерами
- Электрический водонагреватель насыщает и обогащает воду кислородом
- Поворотный излив
- Корпус сделан из термостойкого качественного пластика или некорозийного металла, поэтому водонагреватель Вам будет служить долгие годы