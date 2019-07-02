Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
5.0
1
2 680 ₽
Водонагреватели проточные на кран
  • Персональная скидка
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
Арт. О00000002717
5.0
1
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941
Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941

Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941

2 680 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-188 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000002717
5.0
1

Характеристики

Производитель
Умница
Мощность, кВт
3
Защита от перегрева
Да
Макс. температура нагрева воды, °С
65
Габариты, мм
250x90x150
Способ подачи воды
безнапорный
Все характеристики
  • Персональная скидка
2 680 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-188 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
105 ₽
4.5
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
105 ₽
5.0
Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
400 ₽
4.5
Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
Колба фильтра EcoFilter 0134, 1/2
1 122 ₽
1 320 ₽
5.0
Колба фильтра EcoFilter 0134, 1/2
  • -198 ₽
  • Персональная скидка
Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
10 051 ₽
10 580 ₽
5.0
Композитный газовый баллон LiteSafe 12 л.
  • -529 ₽
  • Персональная скидка
Кран шаровой радиаторный прямой Fusitek 20Х1/2, FT07301
298 ₽
300 ₽
5.0
Кран шаровой радиаторный прямой Fusitek 20Х1/2, FT07301
  • -2 ₽
Электрическая тепловая пушка Ballu BKX-3
2 090 ₽
2 190 ₽
Электрическая тепловая пушка Ballu BKX-3
  • -100 ₽
Смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Кран-водонагреватель Умница ПКВ-6 L1941, являются электрическим нагревателем проточного типа и предназначен для мгновенного нагрева проточной воды. Оснащен поворотным изливом, поэтому его удобно использовать как в обычной раковине, так и в раковине с двумя отделениями.

    Преимущества

    • Современный, стильный, эргономичный дизайн, который идеально подходит к любому интерьеру кухни или ванной комнаты
    • Функция настройки температуры нагрева воды
    • Легкий монтаж и простота в использовании, надежность и долговечность
    • Нагрев воды до 60°С в течение 5 секунд
    • Возможность регулировки температуры нагреваемой воды от 15°С до 65°С
    • Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с накопительными водонагревателями и бойлерами
    • Электрический водонагреватель насыщает и обогащает воду кислородом
    • Поворотный излив
    • Корпус сделан из термостойкого качественного пластика или некорозийного металла, поэтому водонагреватель Вам будет служить долгие годы