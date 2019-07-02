Кран-водонагреватель проточный Умница ПКВ-6 L1941

Преимущества

Современный, стильный, эргономичный дизайн, который идеально подходит к любому интерьеру кухни или ванной комнаты

Функция настройки температуры нагрева воды

Легкий монтаж и простота в использовании, надежность и долговечность

Нагрев воды до 60°С в течение 5 секунд

Возможность регулировки температуры нагреваемой воды от 15°С до 65°С

Экономия электроэнергии до 40% по сравнению с накопительными водонагревателями и бойлерами

Электрический водонагреватель насыщает и обогащает воду кислородом

Поворотный излив

Корпус сделан из термостойкого качественного пластика или некорозийного металла, поэтому водонагреватель Вам будет служить долгие годы

Кран-водонагреватель Умница ПКВ-6 L1941, являются электрическим нагревателем проточного типа и предназначен для мгновенного нагрева проточной воды. Оснащен поворотным изливом, поэтому его удобно использовать как в обычной раковине, так и в раковине с двумя отделениями.