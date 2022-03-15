Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Красконагнетательный бак Sumake AT-10M
4.5
2
22 865 ₽
34 624 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Красконагнетательный бак Sumake AT-10M
Арт. 801132
4.5
2
Красконагнетательный бак Sumake AT-10M
  • Персональная скидка

Красконагнетательный бак Sumake AT-10M

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -11 759 ₽
22 865 ₽
34 624 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Арт. 801132
4.5
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Материал бачка
металл
Мин. давление, атм
3.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -11 759 ₽
22 865 ₽
34 624 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Красконагнетательный бак Sumake AT-10M предназначен для окрасочных работ. Он оснащен устройством для механического перемешивания лакокрасочных материалов. Внутренний резервуар выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему рассчитан на длительный срок эксплуатации. Для точной настройки давления предусмотрен специальный регулятор и манометр.

    Преимущества 

    • Малые габариты
    • Простота использования
    • Надежность конструкции
    • Предохранительный клапан
    • Для удобного и легкого перемещения установка оснащена колесиками
    • Встроенный манометр обеспечивает точное отображение рабочего давления 