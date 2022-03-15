Преимущества

Малые габариты

Простота использования

Надежность конструкции

Предохранительный клапан

Для удобного и легкого перемещения установка оснащена колесиками



Встроенный манометр обеспечивает точное отображение рабочего давления



Красконагнетательный бак Sumake AT-10M предназначен для окрасочных работ. Он оснащен устройством для механического перемешивания лакокрасочных материалов. Внутренний резервуар выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему рассчитан на длительный срок эксплуатации. Для точной настройки давления предусмотрен специальный регулятор и манометр.