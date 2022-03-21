Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М

Преимущества

Малые габариты;

Простота использования;

Надежность конструкции;

Предохранительный клапан;

Возможность удобной транспортировки.

Красконагнетательный бак SUMAKE АТ-20A 35089 предназначен для подачи ЛКМ под давлением. Он оборудован устройством для автоматического перемешивания окрасочного материала. Бак оснащается внутренним резервуаром из нержавеющей стали, который устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. Для контроля рабочего давления предусмотрен манометр, а для его настройки - специальный регулятор.