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Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М
    Арт. 801133
    5.0
    2
    Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М

      Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 801133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Вес, кг
      		23
      Упаковка
      		коробка
      Габариты, мм
      		415x360x695
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Красконагнетательный бак SUMAKE АТ-20A 35089 предназначен для подачи ЛКМ под давлением. Он оборудован устройством для автоматического перемешивания окрасочного материала. Бак оснащается внутренним резервуаром из нержавеющей стали, который устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. Для контроля рабочего давления предусмотрен манометр, а для его настройки - специальный регулятор.

        Преимущества

        • Малые габариты;
        • Простота использования;
        • Надежность конструкции;
        • Предохранительный клапан;
        • Возможность удобной транспортировки.