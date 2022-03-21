Красконагнетательный бак Sumake АТ-20М
Арт. 801133
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|23
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Упаковка
|коробка
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Габариты, мм
|415x360x695
- Красконагнетательный бак SUMAKE АТ-20A 35089 предназначен для подачи ЛКМ под давлением. Он оборудован устройством для автоматического перемешивания окрасочного материала. Бак оснащается внутренним резервуаром из нержавеющей стали, который устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. Для контроля рабочего давления предусмотрен манометр, а для его настройки - специальный регулятор.
Преимущества
- Малые габариты;
- Простота использования;
- Надежность конструкции;
- Предохранительный клапан;
- Возможность удобной транспортировки.