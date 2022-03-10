Краскораспылитель Россия КРДП 84848
Арт. 801258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|краскопульт
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Вес, кг
|5
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- Краскораспылитель Россия КРДП 84848 подходит для окрасочных работ на больших площадях методом воздушного распыления. Он позволяет работать с водно-эмульсионными, водно-известковыми и водно-меловыми составами плотностью не более 1300 кг/куб.м. Модель имеет полностью металлический корпус, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям и рассчитана на долгий срок эксплуатации.
Преимущества
- Отлично подходит для опрыскивания деревьев, кустарников, овощных культур
- Небольшой вес краскораспылителя Россия КРДП 84848 снижает энергоемкость рабочего процесса
- Рукоятка снабжена удобной прорезиненной накладкой для надежного её удержания
- Подающий раствор рукав имеет достаточно большую длину, что исключает необходимость постоянно носить с собой резервуар с распыляемым составом