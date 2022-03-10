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Краскораспылитель Россия КРДП 84848
4.3
4
9 250 ₽
Механические краскопульты
    Краскораспылитель Россия КРДП 84848
    Арт. 801258
    4.3
    4
    Краскораспылитель Россия КРДП 84848
    Краскораспылитель Россия КРДП 84848
    Краскораспылитель Россия КРДП 84848
    Краскораспылитель Россия КРДП 84848
      Краскораспылитель Россия КРДП 84848
      Краскораспылитель Россия КРДП 84848
      Краскораспылитель Россия КРДП 84848
      Краскораспылитель Россия КРДП 84848

      Краскораспылитель Россия КРДП 84848

      9 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 801258
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		краскопульт
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      9 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Россия КРДП 84848 подходит для окрасочных работ на больших площадях методом воздушного распыления. Он позволяет работать с водно-эмульсионными, водно-известковыми и водно-меловыми составами плотностью не более 1300 кг/куб.м. Модель имеет полностью металлический корпус, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям и рассчитана на долгий срок эксплуатации.

        Преимущества 

        • Отлично подходит для опрыскивания деревьев, кустарников, овощных культур
        • Небольшой вес краскораспылителя Россия КРДП 84848 снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Рукоятка снабжена удобной прорезиненной накладкой для надежного её удержания
        • Подающий раствор рукав имеет достаточно большую длину, что исключает необходимость постоянно носить с собой резервуар с распыляемым составом