Преимущества

Отлично подходит для опрыскивания деревьев, кустарников, овощных культур

Небольшой вес краскораспылителя Россия КРДП 84848 снижает энергоемкость рабочего процесса

Рукоятка снабжена удобной прорезиненной накладкой для надежного её удержания

Подающий раствор рукав имеет достаточно большую длину, что исключает необходимость постоянно носить с собой резервуар с распыляемым составом

Краскораспылитель Россия КРДП 84848 подходит для окрасочных работ на больших площадях методом воздушного распыления. Он позволяет работать с водно-эмульсионными, водно-известковыми и водно-меловыми составами плотностью не более 1300 кг/куб.м. Модель имеет полностью металлический корпус, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям и рассчитана на долгий срок эксплуатации.