Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200

Краскопульт BOSCH PFS 5000E стоит купить ради его мощности и надежности. Этот профессиональный инструмент оснащен мотором на 1200 Ватт, который позволяет быстро и равномерно окрасить или покрыть лаком любую поверхность. Краскопульт имеет длинный 4-х метровый шланг и встроенные колеса. Интенсивность нанесения краски и толщина покрытия контролируются регулятором подачи воздуха. Для включения и выключения инструмент оснащен удобной ножной педалью. Сопло краскопульта имеет 3 положения, что позволяет работать с комфортом и наносить лакокрасочные материалы в труднодоступных местах. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете приобрести оригинальные инструменты BOSCH с доставкой на дом. Также рекомендуем обратить внимание на запасные части для окрасочного оборудования – например, пистолет для краскопульта BOSCH PFS 5000E.

Преимущества краскопульта электрического BOSCH PFS 5000E:

Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида без разбавления;

Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки;

Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах вблизи поверхности;

Гибкость;

Мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам;

Плавная регулировка объема воздуха для настройки интенсивности нанесения краски;

Ножной выключатель для включения и выключения инструмента;

Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок;

Bosch-SDS;

SprayControl Technology;

Электронная регулировка расхода воздуха;

Система плавной регулировки расхода краски;

Сопло для распыления краски с 3 положениями.

Комплектация: