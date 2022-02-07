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Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
5.0
2
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
    Арт. X109902016757
    5.0
    2
    Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
    Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
    Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
      Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
      Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
      Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200

      Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X109902016757
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Краскопульт BOSCH PFS 5000E стоит купить ради его мощности и надежности. Этот профессиональный инструмент оснащен мотором на 1200 Ватт, который позволяет быстро и равномерно окрасить или покрыть лаком любую поверхность. Краскопульт имеет длинный 4-х метровый шланг и встроенные колеса. Интенсивность нанесения краски и толщина покрытия контролируются регулятором подачи воздуха. Для включения и выключения инструмент оснащен удобной ножной педалью. Сопло краскопульта имеет 3 положения, что позволяет работать с комфортом и наносить лакокрасочные материалы в труднодоступных местах. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете приобрести оригинальные инструменты BOSCH с доставкой на дом. Также рекомендуем обратить внимание на запасные части для окрасочного оборудования – например, пистолет для краскопульта BOSCH PFS 5000E.

        Преимущества краскопульта электрического BOSCH PFS 5000E:

        • Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида без разбавления;
        • Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки;
        • Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах вблизи поверхности;
        • Гибкость;
        • Мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам;
        • Плавная регулировка объема воздуха для настройки интенсивности нанесения краски;
        • Ножной выключатель для включения и выключения инструмента;
        • Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок;
        • Bosch-SDS;
        • SprayControl Technology;
        • Электронная регулировка расхода воздуха;
        • Система плавной регулировки расхода краски;
        • Сопло для распыления краски с 3 положениями.

        Комплектация:

        • Краскопульт;
        • Насадка для лазурей (серая);
        • Насадка для водоэмульсионной краски (белая);
        • Насадка для эмалей (черная);
        • Цветной фильтр;
        • Щетка для очистки;
        • 2 емкости 1000 мл, с крышкой (1 600 A00 1GG);
        • Упаковка.