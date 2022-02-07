Электрический краскопульт Bosch PFS 5000E 0.603.207.200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|4
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Краскопульт BOSCH PFS 5000E стоит купить ради его мощности и надежности. Этот профессиональный инструмент оснащен мотором на 1200 Ватт, который позволяет быстро и равномерно окрасить или покрыть лаком любую поверхность. Краскопульт имеет длинный 4-х метровый шланг и встроенные колеса. Интенсивность нанесения краски и толщина покрытия контролируются регулятором подачи воздуха. Для включения и выключения инструмент оснащен удобной ножной педалью. Сопло краскопульта имеет 3 положения, что позволяет работать с комфортом и наносить лакокрасочные материалы в труднодоступных местах. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете приобрести оригинальные инструменты BOSCH с доставкой на дом. Также рекомендуем обратить внимание на запасные части для окрасочного оборудования – например, пистолет для краскопульта BOSCH PFS 5000E.
Преимущества краскопульта электрического BOSCH PFS 5000E:
- Технология ALLPaint: простое распыление красок любого вида без разбавления;
- Практичная система SDS для быстрого наполнения краски и простой очистки;
- Функция ConstantFeed для равномерной подачи краски даже при работах вблизи поверхности;
- Гибкость;
- Мобильность благодаря 4-метровому шлангу и встроенным колесикам;
- Плавная регулировка объема воздуха для настройки интенсивности нанесения краски;
- Ножной выключатель для включения и выключения инструмента;
- Интегрированный отсек для размещения шланга и насадок;
- Bosch-SDS;
- SprayControl Technology;
- Электронная регулировка расхода воздуха;
- Система плавной регулировки расхода краски;
- Сопло для распыления краски с 3 положениями.
Комплектация:
- Краскопульт;
- Насадка для лазурей (серая);
- Насадка для водоэмульсионной краски (белая);
- Насадка для эмалей (черная);
- Цветной фильтр;
- Щетка для очистки;
- 2 емкости 1000 мл, с крышкой (1 600 A00 1GG);
- Упаковка.