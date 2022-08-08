Краскопульт Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201

Преимущества

Электронный контроль потока воздуха - для окраски крупных объектов

Экономия краски благодаря системе SprayControl

Система SDS - для быстрой очистки

Система хранения для шланга и кабеля

Удлиненные рукоятки

Система регулировки расхода краски

Производительность: 200 – 350 г/мин

Длина шланга составляет 3.4 метра

Краскораспылитель Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201 предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Мощный 350-ваттный двигатель обеспечивает неплохую производительность: участок размером пять квадратных метров окрашивается в течении шести минут. Длина шланга составляет 3.4 метра, что позволяет вести работу на значительном расстоянии от нагнетательного бака. Посредством вращения сопла можно выставить необходимую форму факела. Оснащен удобной рукояткой для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки. База оснащена парой устойчивых колес, которые обеспечивают надежное позиционирование на поверхности.