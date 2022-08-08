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Краскопульт Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201
    Арт. X109902016749
    5.0
    1
    Краскопульт Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201

      Краскопульт Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016749
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		5.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель Bosch PFS 105 E Wallpaint 0.603.206.201 предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Мощный 350-ваттный двигатель обеспечивает неплохую производительность: участок размером пять квадратных метров окрашивается в течении шести минут. Длина шланга составляет 3.4 метра, что позволяет вести работу на значительном расстоянии от нагнетательного бака. Посредством вращения сопла можно выставить необходимую форму факела. Оснащен удобной рукояткой для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки. База оснащена парой устойчивых колес, которые обеспечивают надежное позиционирование на поверхности.

        Преимущества

        • Электронный контроль потока воздуха - для окраски крупных объектов
        • Экономия краски благодаря системе SprayControl
        • Система SDS - для быстрой очистки
        • Система хранения для шланга и кабеля
        • Удлиненные рукоятки
        • Система регулировки расхода краски
        • Производительность: 200 – 350 г/мин
        • Длина шланга составляет 3.4 метра