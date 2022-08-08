Краскопульт Bosch PFS 105E
Арт. X109902016705
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|4.9
- Краскораспылитель Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 - мобильный бытовой инструмент, предназначенный для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается и разбирается. Для удобного перемещения инструмент оснащен маневренными колесиками. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Контейнер для распыляемого материала имеет удобные измерительные деления. Надежные колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение краскораспылителя Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 по рабочей площадке.
Преимущества
- Электронный контроль потока воздуха - для окраски крупных объектов
- Экономия краски благодаря системе SprayControl
- Система SDS - для быстрой очистки
- Система хранения для шланга и кабеля
- Удлиненные рукоятки
- Система регулировки расхода краски
- Нанесение краски 5 m2 в 6 мин
- Длина шланга 3.4 м