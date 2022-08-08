Краскопульт Bosch PFS 105E

Преимущества

Электронный контроль потока воздуха - для окраски крупных объектов

Экономия краски благодаря системе SprayControl

Система SDS - для быстрой очистки

Система хранения для шланга и кабеля

Удлиненные рукоятки

Система регулировки расхода краски

Нанесение краски 5 m2 в 6 мин

Длина шланга 3.4 м

Краскораспылитель Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 - мобильный бытовой инструмент, предназначенный для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается и разбирается. Для удобного перемещения инструмент оснащен маневренными колесиками. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Контейнер для распыляемого материала имеет удобные измерительные деления. Надежные колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение краскораспылителя Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 по рабочей площадке.