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Краскопульт Bosch PFS 105E
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Арт. X109902016705
    5.0
    1
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
    Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E
      Краскопульт Bosch PFS 105E

      Краскопульт Bosch PFS 105E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016705
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		4.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 - мобильный бытовой инструмент, предназначенный для ручного распыления различных жидкостей на средние и большие по площади поверхности. Система SprayControl обеспечивает точное и экономичное распыление. Краскораспылитель быстро и просто собирается и разбирается. Для удобного перемещения инструмент оснащен маневренными колесиками. Сопло для распыления краски регулируется в трех положениях: горизонтальное, вертикальное и распыление по кругу. Контейнер для распыляемого материала имеет удобные измерительные деления. Надежные колеса обеспечивают быстрое и удобное перемещение краскораспылителя Bosch PFS 105 E 0.603.206.200 по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Электронный контроль потока воздуха - для окраски крупных объектов
        • Экономия краски благодаря системе SprayControl
        • Система SDS - для быстрой очистки
        • Система хранения для шланга и кабеля
        • Удлиненные рукоятки
        • Система регулировки расхода краски
        • Нанесение краски 5 m2 в 6 мин
        • Длина шланга 3.4 м