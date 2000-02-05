Краскопульт GAV 2000 2,5 Н/Б

Преимущества

Регулировка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла

Удобное хранение. На корпусе краскораспылителя GAV RECORD 2200 2.5 предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Комфорт рабочего процесса. Инструмент оснащен рукояткой удобной формы. Ее края тщательно сглажены и не врезаются в руку

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Долговечность

Краскораспылитель GAV RECORD 2200 2.5 предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Работа на сжатом воздухе обеспечивает низкие показатели пожаро- и взрывоопасности, что является значительным плюсом.