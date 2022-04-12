Преимущества

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Байонетное соединение

Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040 используется для осуществления окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали и чернил. Корпус инструмента выполнен из металла, что позволяет добиться надежной устойчивости к механическим повреждениям.