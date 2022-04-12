Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040
Арт. 718434
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|3
- Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040 используется для осуществления окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали и чернил. Корпус инструмента выполнен из металла, что позволяет добиться надежной устойчивости к механическим повреждениям.
Преимущества
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации
- Байонетное соединение