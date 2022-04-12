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Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040
    Арт. 718434
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040

      Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 718434
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Pro Paint 0.5 7040 используется для осуществления окрасочных работ небольших поверхностей, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали и чернил. Корпус инструмента выполнен из металла, что позволяет добиться надежной устойчивости к механическим повреждениям. 

        Преимущества 

        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации
        • Байонетное соединение