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Пневматический краскораспылитель Matrix 57314
5.0
1
1 299 ₽
1 880 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57314
    Арт. X1099020183
    5.0
    1
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57314

      Пневматический краскораспылитель Matrix 57314

      • -581 ₽
      1 299 ₽
      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. X1099020183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      • -581 ₽
      1 299 ₽
      1 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскораспылитель Matrix 57314 позволяет наносить на поверхность защитные, декоративные и изоляционные покрытия. Он имеет верхнее расположение бачка и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Конструкция краскопульта выполнена из металла, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям в случае падения. В комплекте прилагаются сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.

        Преимущества

        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы без остановки и перегрева
        • Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя Matrix 57314 прослужит долгие годы
        • С помощью отверстия для подвеса инструмент легко хранить