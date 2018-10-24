Преимущества

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Возможность длительной работы без остановки и перегрева

Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя Matrix 57314 прослужит долгие годы

С помощью отверстия для подвеса инструмент легко хранить

Пневматический краскораспылитель Matrix 57314 позволяет наносить на поверхность защитные, декоративные и изоляционные покрытия. Он имеет верхнее расположение бачка и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Конструкция краскопульта выполнена из металла, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям в случае падения. В комплекте прилагаются сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.