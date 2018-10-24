Пневматический краскораспылитель Matrix 57314
Арт. X1099020183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- Пневматический краскораспылитель Matrix 57314 позволяет наносить на поверхность защитные, декоративные и изоляционные покрытия. Он имеет верхнее расположение бачка и вмещает в себя до 0.6 литра краски. Конструкция краскопульта выполнена из металла, благодаря чему устойчива к механическим повреждениям в случае падения. В комплекте прилагаются сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.
Преимущества
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Возможность длительной работы без остановки и перегрева
- Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя Matrix 57314 прослужит долгие годы
- С помощью отверстия для подвеса инструмент легко хранить