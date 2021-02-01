Пневматический краскораспылитель Matrix 57316

Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57316 используется при наружных и внутренних отделочных работах. С его помощью производится нанесение защитных, декоративных и изоляционных покрытий на различные поверхности. Пистолет имеет металлическую конструкцию, что обеспечивает надежность и устойчивость к механическим повреждениям. В комплект входят сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.

Преимущества