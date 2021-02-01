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Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
3.0
2
1 980 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
    Арт. 77777X80175
    3.0
    2
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
    Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
      Пневматический краскораспылитель Matrix 57316

      Пневматический краскораспылитель Matrix 57316

      1 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X80175
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      1 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57316 используется при наружных и внутренних отделочных работах. С его помощью производится нанесение защитных, декоративных и изоляционных покрытий на различные поверхности. Пистолет имеет металлическую конструкцию, что обеспечивает надежность и устойчивость к механическим повреждениям. В комплект входят сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.

        Преимущества

        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы без остановки и перегрева
        • Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя MATRIX 57316 прослужит долгие годы
        • С помощью отверстия для подвеса инструмент легко хранить