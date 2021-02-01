Пневматический краскораспылитель Matrix 57316
Арт. 77777X80175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Пневматический краскораспылитель с верхним бачком Matrix 57316 используется при наружных и внутренних отделочных работах. С его помощью производится нанесение защитных, декоративных и изоляционных покрытий на различные поверхности. Пистолет имеет металлическую конструкцию, что обеспечивает надежность и устойчивость к механическим повреждениям. В комплект входят сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм.
Преимущества
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Возможность длительной работы без остановки и перегрева
- Металлическая конструкция пневматического краскораспылителя MATRIX 57316 прослужит долгие годы
- С помощью отверстия для подвеса инструмент легко хранить