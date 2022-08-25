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Краскопульт Prorab 8023
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскопульт Prorab 8023
    Арт. 801248
    5.0
    1
    Краскопульт Prorab 8023

      Краскопульт Prorab 8023

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 801248
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ширина распыления, мм
      		280
      Мин. ширина распыления, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель PRORAB 8023 ориентирован на бытовые работы по обработке поверхностей, для покраски металла, пластика, дерева, кожи и других материалов. В качестве распыляемого материала могут использоваться бытовые краски и жидкие лаки. Распыление горючих, взрывоопасных, химических и токсических веществ категорически запрещается! Рабочее давление PRORAB 8023 составляет 4 – 6 атм., а максимальное давление – 8 атм. Принцип работы очень прост: направленная подача краски, лака, эмали под давлением осуществляется от компрессора на обрабатываемую поверхность.

        Преимущества

        • Экономную и эффективную работу помогает осуществлять сопло диаметром 1,5 мм
        • Высокая производительность: ширина распыления составляет 180–280 мм
        • Может использоваться в самых труднодоступных местах
        • Минимальное расстояние до поверхности не должно быть менее 10 см
        • Самое эффективное распыление осуществляется на расстоянии 15—30 см
        • Объём пластикового бачка для краски составляет 0,6 литра, что способствует лёгкой и манёвренной работе
        • Бак располагается сверху, в любой момент может быть снят для обслуживания
        • Пусковой рычаг расположен возле удобной нескользящей рукоятки