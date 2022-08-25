Краскопульт Prorab 8023
Арт. 801248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ширина распыления, мм
|280
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Мин. ширина распыления, мм
|180
- Краскораспылитель PRORAB 8023 ориентирован на бытовые работы по обработке поверхностей, для покраски металла, пластика, дерева, кожи и других материалов. В качестве распыляемого материала могут использоваться бытовые краски и жидкие лаки. Распыление горючих, взрывоопасных, химических и токсических веществ категорически запрещается! Рабочее давление PRORAB 8023 составляет 4 – 6 атм., а максимальное давление – 8 атм. Принцип работы очень прост: направленная подача краски, лака, эмали под давлением осуществляется от компрессора на обрабатываемую поверхность.
Преимущества
- Экономную и эффективную работу помогает осуществлять сопло диаметром 1,5 мм
- Высокая производительность: ширина распыления составляет 180–280 мм
- Может использоваться в самых труднодоступных местах
- Минимальное расстояние до поверхности не должно быть менее 10 см
- Самое эффективное распыление осуществляется на расстоянии 15—30 см
- Объём пластикового бачка для краски составляет 0,6 литра, что способствует лёгкой и манёвренной работе
- Бак располагается сверху, в любой момент может быть снят для обслуживания
- Пусковой рычаг расположен возле удобной нескользящей рукоятки