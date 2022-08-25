Краскопульт Prorab 8023

Преимущества

Экономную и эффективную работу помогает осуществлять сопло диаметром 1,5 мм

Высокая производительность: ширина распыления составляет 180–280 мм

Может использоваться в самых труднодоступных местах

Минимальное расстояние до поверхности не должно быть менее 10 см

Самое эффективное распыление осуществляется на расстоянии 15—30 см

Объём пластикового бачка для краски составляет 0,6 литра, что способствует лёгкой и манёвренной работе

Бак располагается сверху, в любой момент может быть снят для обслуживания

Пусковой рычаг расположен возле удобной нескользящей рукоятки

Краскораспылитель PRORAB 8023 ориентирован на бытовые работы по обработке поверхностей, для покраски металла, пластика, дерева, кожи и других материалов. В качестве распыляемого материала могут использоваться бытовые краски и жидкие лаки. Распыление горючих, взрывоопасных, химических и токсических веществ категорически запрещается! Рабочее давление PRORAB 8023 составляет 4 – 6 атм., а максимальное давление – 8 атм. Принцип работы очень прост: направленная подача краски, лака, эмали под давлением осуществляется от компрессора на обрабатываемую поверхность.