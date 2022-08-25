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Краскопульт GAV RECORD-S 1.5
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскопульт GAV RECORD-S 1.5
    Арт. 801189
    5.0
    1
    Краскопульт GAV RECORD-S 1.5

      Краскопульт GAV RECORD-S 1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 801189
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал бачка
      		прочный алюминиевый сплав
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 предназначен для окрасочных работ по металлу, керамике, дереву и другим материалам. Инструмент работает без бачка, краска подается из красконагнетательного бака. Корпус изготовлен и алюминиевого сплава, что позволяет добиться высоких показателей надежности ударостойкости при малом весе. Диаметр сопла - 1.5 мм.

        Преимущества

        • Настройка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи настраивается помощью специальной муфты около сопла
        • Регулировка расхода воздуха. На корпусе инструмента имеется вентиль, которым можно отрегулировать скорость подачи воздуха, тем самым получить необходимое давление
        • Удобное хранение. Благодаря отверстию на корпусе краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 удобно хранить в подвешенном состоянии
        • Расход воздуха: 150-250 л/мин.
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Работает от красконагнетательного бачка
        • Регулировка расхода краски
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации
        • Байонетное соединение