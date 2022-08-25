Краскопульт GAV RECORD-S 1.5

Преимущества

Настройка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи настраивается помощью специальной муфты около сопла

Регулировка расхода воздуха. На корпусе инструмента имеется вентиль, которым можно отрегулировать скорость подачи воздуха, тем самым получить необходимое давление

Удобное хранение. Благодаря отверстию на корпусе краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 удобно хранить в подвешенном состоянии

Расход воздуха: 150-250 л/мин.

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Работает от красконагнетательного бачка

Регулировка расхода краски

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Байонетное соединение

Краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 предназначен для окрасочных работ по металлу, керамике, дереву и другим материалам. Инструмент работает без бачка, краска подается из красконагнетательного бака. Корпус изготовлен и алюминиевого сплава, что позволяет добиться высоких показателей надежности ударостойкости при малом весе. Диаметр сопла - 1.5 мм.