Краскопульт GAV RECORD-S 1.5
Арт. 801189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Материал бачка
|прочный алюминиевый сплав
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Тип
|краскопульт
- Краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 предназначен для окрасочных работ по металлу, керамике, дереву и другим материалам. Инструмент работает без бачка, краска подается из красконагнетательного бака. Корпус изготовлен и алюминиевого сплава, что позволяет добиться высоких показателей надежности ударостойкости при малом весе. Диаметр сопла - 1.5 мм.
Преимущества
- Настройка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи настраивается помощью специальной муфты около сопла
- Регулировка расхода воздуха. На корпусе инструмента имеется вентиль, которым можно отрегулировать скорость подачи воздуха, тем самым получить необходимое давление
- Удобное хранение. Благодаря отверстию на корпусе краскораспылитель GAV RECORD-S 1.5 14626 удобно хранить в подвешенном состоянии
- Расход воздуха: 150-250 л/мин.
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Работает от красконагнетательного бачка
- Регулировка расхода краски
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации
- Байонетное соединение