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Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
Найти аналог
Механические краскопульты
    Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
    Арт. 718274
    Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
    Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
      Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
      Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)

      Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 718274

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		краскопульт
      Габариты, мм
      		300х125х650
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт ПРОФМАШ СО-20 В 9229 предназначен для строительно-отделочных работ, а также подойдет для опрыскивания садовых деревьев. С его помощью можно обрабатывать поверхности водно-меловым и водно-известковым составами плотностью до 1,3х103 кг/м3. Широкая рукоятка обеспечивает удобство работы двумя руками и легкость при накачивании рабочего давления.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Рабочее давление: 490 ± 98 кПа
        • Расход окрасочного состава, не менее: 1.4 л/мин
        • Объем баллона: 2,5 ±0,5 л