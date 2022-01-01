Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)
Арт. 718274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|краскопульт
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Габариты, мм
|300х125х650
- Краскопульт ПРОФМАШ СО-20 В 9229 предназначен для строительно-отделочных работ, а также подойдет для опрыскивания садовых деревьев. С его помощью можно обрабатывать поверхности водно-меловым и водно-известковым составами плотностью до 1,3х103 кг/м3. Широкая рукоятка обеспечивает удобство работы двумя руками и легкость при накачивании рабочего давления.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Рабочее давление: 490 ± 98 кПа
- Расход окрасочного состава, не менее: 1.4 л/мин
- Объем баллона: 2,5 ±0,5 л