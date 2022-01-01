Краскопульт Профмаш СО-20В (ручной)

Преимущества

Широкая сфера применения

Рабочее давление: 490 ± 98 кПа

Расход окрасочного состава, не менее: 1.4 л/мин

Объем баллона: 2,5 ±0,5 л

Краскопульт ПРОФМАШ СО-20 В 9229 предназначен для строительно-отделочных работ, а также подойдет для опрыскивания садовых деревьев. С его помощью можно обрабатывать поверхности водно-меловым и водно-известковым составами плотностью до 1,3х103 кг/м3. Широкая рукоятка обеспечивает удобство работы двумя руками и легкость при накачивании рабочего давления.