Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
Арт. X1099020182
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Материал бачка
|металл
|
Тип
|краскопульт
- Краскопульт для компрессора Sturm 1710-01-10 подходит для нечастой эксплуатации. Предназначен для проведения покрасочных работ высокого качества. Совместим с различными видами красок и жидкостей. Нижнее расположение бачка обеспечивает оптимальный обзор окрашиваемой поверхности. Предусмотрена возможность регулировки воздушного потока, количества наносимого материала и формы распыления.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Малый вес краскопульта для неутомительной работы
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Возможность длительной работы Sturm 1710-01-10 без остановки и перегрева
- Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта