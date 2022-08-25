Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Малый вес краскопульта для неутомительной работы

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Возможность длительной работы Sturm 1710-01-10 без остановки и перегрева

Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта

Краскопульт для компрессора Sturm 1710-01-10 подходит для нечастой эксплуатации. Предназначен для проведения покрасочных работ высокого качества. Совместим с различными видами красок и жидкостей. Нижнее расположение бачка обеспечивает оптимальный обзор окрашиваемой поверхности. Предусмотрена возможность регулировки воздушного потока, количества наносимого материала и формы распыления.