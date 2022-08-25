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Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
    Арт. X1099020182
    5.0
    1
    Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
    Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
    Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
    Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
      Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
      Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
      Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л
      Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л

      Краскопульт Sturm 1710-01-10 с н/б 1л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X1099020182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал бачка
      		металл
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт для компрессора Sturm 1710-01-10 подходит для нечастой эксплуатации. Предназначен для проведения покрасочных работ высокого качества. Совместим с различными видами красок и жидкостей. Нижнее расположение бачка обеспечивает оптимальный обзор окрашиваемой поверхности. Предусмотрена возможность регулировки воздушного потока, количества наносимого материала и формы распыления.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Малый вес краскопульта для неутомительной работы
        • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы Sturm 1710-01-10 без остановки и перегрева
        • Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта