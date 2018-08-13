Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип

Преимущества

Качественная работа

Надежность инструмента

Легкость конструкции

Возможность красить потолок за счет гибкого сопла, которое можно согнуть на 90 градусов вверх

Краскопульт Sturm SG9612 предназначен для выполнения покрасочных работ. Распылитель позволяет наносить краску равномерным слоем. Небольшой вес упрощает длительную работу оператора. Инструмент имеет малый вес, поэтому удобен в использовании на протяжении длительного времени. Максимальная вязкость краски, DIN: 80. Для оптимального распыления краску следует разбавить растворителем, добавив около 30% по объему, в зависимости от ее вязкости.