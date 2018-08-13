Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип

Электрический краскопульт Sturm SG 9612
Арт. 801239
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Упаковка
|коробка
|
Вес, кг
|1.7
- Краскопульт Sturm SG9612 предназначен для выполнения покрасочных работ. Распылитель позволяет наносить краску равномерным слоем. Небольшой вес упрощает длительную работу оператора. Инструмент имеет малый вес, поэтому удобен в использовании на протяжении длительного времени. Максимальная вязкость краски, DIN: 80. Для оптимального распыления краску следует разбавить растворителем, добавив около 30% по объему, в зависимости от ее вязкости.
Преимущества
- Качественная работа
- Надежность инструмента
- Легкость конструкции
- Возможность красить потолок за счет гибкого сопла, которое можно согнуть на 90 градусов вверх