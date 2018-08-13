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Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
4.5
2
2 650 ₽
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Sturm SG 9612
    Арт. 801239
    4.5
    2
    Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
    Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
    Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
    Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
    Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
      Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
      Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
      Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
      Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип
      Электрический краскопульт для дома Sturm SG 9612, ручной, объем бачка 1 л, безвоздушный тип

      Электрический краскопульт Sturm SG 9612

      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 801239
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.7
      Все характеристики
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскопульт Sturm SG9612 предназначен для выполнения покрасочных работ. Распылитель позволяет наносить краску равномерным слоем. Небольшой вес упрощает длительную работу оператора. Инструмент имеет малый вес, поэтому удобен в использовании на протяжении длительного времени. Максимальная вязкость краски, DIN: 80. Для оптимального распыления краску следует разбавить растворителем, добавив около 30% по объему, в зависимости от ее вязкости.

        Преимущества

        • Качественная работа
        • Надежность инструмента
        • Легкость конструкции
        • Возможность красить потолок за счет гибкого сопла, которое можно согнуть на 90 градусов вверх