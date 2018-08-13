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Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Арт. X109902016709
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Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Арт. X109902016709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
|
Упаковка
|коробка
|
Вес, кг
|2
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- Краскопульт STURM SG9645B - это электроинструмент для использования во время ремонтно-отделочных работ. Область применения - распыление красок. Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления. Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень. Длина сетевого кабеля 2 м.
Преимущества
- Объем бачка 0,6 литра
- Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления
- Высокая регулируемая производительность - до 320 мл в минуту
- Максимальная вязкость распыляемой жидкости - 40 с. (по DIN)
- Воздушный шланг длиной 1,8 метра - для удобного пользования устройством
- Выключатель инструмента защищен от влаги и пыли
- Легкий доступ к воздушному фильтру - для его очистки при засорении
- Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень
- Устройство оснащено коллекторным двигателем с турбиной (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания