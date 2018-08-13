Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин

Преимущества

Объем бачка 0,6 литра

Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления

Высокая регулируемая производительность - до 320 мл в минуту

Максимальная вязкость распыляемой жидкости - 40 с. (по DIN)

Воздушный шланг длиной 1,8 метра - для удобного пользования устройством

Выключатель инструмента защищен от влаги и пыли

Легкий доступ к воздушному фильтру - для его очистки при засорении

Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень

Устройство оснащено коллекторным двигателем с турбиной (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания

Краскопульт STURM SG9645B - это электроинструмент для использования во время ремонтно-отделочных работ. Область применения - распыление красок. Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления. Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень. Длина сетевого кабеля 2 м.