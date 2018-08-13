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Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
4.5
2
4 150 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Арт. X109902016709
4.5
2
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин
Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин

Электрический краскопульт Sturm SG 9645 B, объем бачка 0,7 л, производительность 0,32 л/мин

Дарим скидки за
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4 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X109902016709
4.5
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Упаковка
коробка
Вес, кг
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскопульт STURM SG9645B - это электроинструмент для использования во время ремонтно-отделочных работ. Область применения - распыление красок. Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления. Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень. Длина сетевого кабеля 2 м.

    Преимущества

    • Объем бачка 0,6 литра
    • Для точного нанесения краски на поверхность, данная модель оснащена регулировкой расхода краски и регулировкой факела распыления
    • Высокая регулируемая производительность - до 320 мл в минуту
    • Максимальная вязкость распыляемой жидкости - 40 с. (по DIN)
    • Воздушный шланг длиной 1,8 метра - для удобного пользования устройством
    • Выключатель инструмента защищен от влаги и пыли
    • Легкий доступ к воздушному фильтру - для его очистки при засорении
    • Во время работы краскопульт можно подвесить на ремень
    • Устройство оснащено коллекторным двигателем с турбиной (технология HVLP), который создает необходимое давление воздуха для окрашивания