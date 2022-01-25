Электрический краскопульт Wagner W665

Преимущества

Современная технология HVLP для работы с ВД-красками

Максимальная вязкость - 3300 мПа

Мощность распыления на выходе - 120 Вт

Удобная рукоять для транспортировки

Длина шланга электрического краскораспылителя Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 - 3.5 м

Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 оснащен инновационной форсункой I-Spray для максимально равномерного распределения лакокрасочного материала по обрабатываемой поверхности. Одной заправки контейнера достаточно для окрашивания около 12 кв м поверхности (весь процесс занимает менее 7 минут). Потребляемая мощность краскопульта составляет 120 Вт.