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Электрический краскопульт Wagner W665
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Wagner W665
    Арт. X109902016714
    5.0
    1
    Электрический краскопульт Wagner W665

      Электрический краскопульт Wagner W665

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X109902016714
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 оснащен инновационной форсункой I-Spray для максимально равномерного распределения лакокрасочного материала по обрабатываемой поверхности. Одной заправки контейнера достаточно для окрашивания около 12 кв м поверхности (весь процесс занимает менее 7 минут). Потребляемая мощность краскопульта составляет 120 Вт.

        Преимущества

        • Современная технология HVLP для работы с ВД-красками
        • Максимальная вязкость - 3300 мПа
        • Мощность распыления на выходе - 120 Вт
        • Удобная рукоять для транспортировки
        • Длина шланга электрического краскораспылителя Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 - 3.5 м