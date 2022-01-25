Электрический краскопульт Wagner W665
Арт. X109902016714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|4
- Электрический краскораспылитель Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 оснащен инновационной форсункой I-Spray для максимально равномерного распределения лакокрасочного материала по обрабатываемой поверхности. Одной заправки контейнера достаточно для окрашивания около 12 кв м поверхности (весь процесс занимает менее 7 минут). Потребляемая мощность краскопульта составляет 120 Вт.
Преимущества
- Современная технология HVLP для работы с ВД-красками
- Максимальная вязкость - 3300 мПа
- Мощность распыления на выходе - 120 Вт
- Удобная рукоять для транспортировки
- Длина шланга электрического краскораспылителя Wagner Wall Perfect W665 I-Spray 2301731 - 3.5 м