Электрический краскопульт Crown CT31014, объем бачка 0,9 л, 100 DIN

Преимущества

Вместительный бачок для краски

Простота применения

Долгий срок службы CROWN CT31014

Отсутствие разводов и потеков

Экономия материала

Электрический краскопульт CROWN CT31014 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. На корпусе есть удобная ручка для переноски модели по рабочей площадке.