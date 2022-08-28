Электрический краскопульт Crown CT31014, объем бачка 0,9 л, 100 DIN

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Электрический краскопульт Crown CT31014
Арт. О00000003963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|3
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- Электрический краскопульт CROWN CT31014 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. На корпусе есть удобная ручка для переноски модели по рабочей площадке.
Преимущества
- Вместительный бачок для краски
- Простота применения
- Долгий срок службы CROWN CT31014
- Отсутствие разводов и потеков
- Экономия материала