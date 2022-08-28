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Электрический краскопульт Crown CT31014, объем бачка 0,9 л, 100 DIN
3.7
3
5 879 ₽
5 990 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт Crown CT31014
Арт. О00000003963
3.7
3
Электрический краскопульт Crown CT31014, объем бачка 0,9 л, 100 DIN
  • Персональная скидка

Электрический краскопульт Crown CT31014

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  • -111 ₽
5 879 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003963
3.7
3

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -111 ₽
5 879 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический краскопульт CROWN CT31014 предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов аналогичной вязкости на различные поверхности. На корпусе есть удобная ручка для переноски модели по рабочей площадке.

    Преимущества

    • Вместительный бачок для краски
    • Простота применения
    • Долгий срок службы CROWN CT31014
    • Отсутствие разводов и потеков
    • Экономия материала