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Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102
5.0
2
1 750 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102
    Арт. X10990201123
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102

      Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102

      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10990201123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      1 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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