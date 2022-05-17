Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102 c нижним бачком. Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава. Широкий факел и высокая скорость работы позволят окрасить большие поверхности быстро и равномерно. Широкие возможности регулировки: расход воздуха, расход ЛКМ, форма факела.