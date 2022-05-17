Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102
Арт. X10990201123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- Пневматический краскопульт Fubag Basic S750/1.5 HP 110102 c нижним бачком. Легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава. Широкий факел и высокая скорость работы позволят окрасить большие поверхности быстро и равномерно. Широкие возможности регулировки: расход воздуха, расход ЛКМ, форма факела.