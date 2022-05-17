Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
Арт. X10192231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Пневматический распылитель краски Fubag G600 1.4 является практичным и полезным прибором во время финишных работ. Верхнее расположение бака позволяет использовать всю краску, лак или шпаклевочную смесь до конца. Малый размер сопла не только расходует меньше краски, но и обеспечивает полное покрытие материала лакокрасочным веществом. Пневмопульт Fubag G600 1.4 может применяться как в профессиональных условиях области строительства, ремонта и реконструкции, так и в бытовой среде. Для удобства эксплуатации пульт имеет возможность изменения силы воздуха, расхода материалов и формы сопла. Купить Fubag G600 - значит обеспечить равномерный окрас или покрытие лаком любой поверхности.
Преимущества Fubag G600 1.4:
- Плотное, ровное окрашивание;
- Регуляция воздушного напора;
- Малый расход материала;
- Легкость работы.
Комплектация:
- Распылитель;
- Бак;
- Упаковка.