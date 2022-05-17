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Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
5.0
2
2 090 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
    Арт. X10192231
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
    Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104
      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104

      Пневматический краскопульт Fubag G600/1.4 HVLP 110104

      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10192231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      2 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический распылитель краски Fubag G600 1.4 является практичным и полезным прибором во время финишных работ. Верхнее расположение бака позволяет использовать всю краску, лак или шпаклевочную смесь до конца. Малый размер сопла не только расходует меньше краски, но и обеспечивает полное покрытие материала лакокрасочным веществом. Пневмопульт Fubag G600 1.4 может применяться как в профессиональных условиях области строительства, ремонта и реконструкции, так и в бытовой среде. Для удобства эксплуатации пульт имеет возможность изменения силы воздуха, расхода материалов и формы сопла. Купить Fubag G600 - значит обеспечить равномерный окрас или покрытие лаком любой поверхности.

        Преимущества Fubag G600 1.4:

        • Плотное, ровное окрашивание;
        • Регуляция воздушного напора;
        • Малый расход материала;
        • Легкость работы.

        Комплектация:

        • Распылитель;
        • Бак;
        • Упаковка.