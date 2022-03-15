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Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
    Арт. X1099020190
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
    Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
    Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)

      Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 предназначен для быстрого окрашивания металлических, пластиковых, деревянных и керамических поверхностей. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе он безопасен и надежен в эксплуатации. Бачок инструмента выполнен из металла и располагается сверху, не мешая пользователю во время работы. Тип соединения - быстросъемное.

        Преимущества 

        • Большой рабочий ресурс
        • Регулируемая форма окрасочного факела
        • Регулировка расхода краски
        • Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии
        • Рычажок располагается непосредственно на рукояти краскораспылителя, что обеспечивает удобство в работе.