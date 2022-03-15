Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)
Арт. X1099020190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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- Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 предназначен для быстрого окрашивания металлических, пластиковых, деревянных и керамических поверхностей. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе он безопасен и надежен в эксплуатации. Бачок инструмента выполнен из металла и располагается сверху, не мешая пользователю во время работы. Тип соединения - быстросъемное.
Преимущества
- Большой рабочий ресурс
- Регулируемая форма окрасочного факела
- Регулировка расхода краски
- Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии
- Рычажок располагается непосредственно на рукояти краскораспылителя, что обеспечивает удобство в работе.