Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 (быстросъемное соединение)

Преимущества

Большой рабочий ресурс

Регулируемая форма окрасочного факела

Регулировка расхода краски

Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии

Рычажок располагается непосредственно на рукояти краскораспылителя, что обеспечивает удобство в работе.

Пневматический краскопульт Garage 162A2 1.5 8085080 предназначен для быстрого окрашивания металлических, пластиковых, деревянных и керамических поверхностей. Благодаря принципу работы на сжатом воздухе он безопасен и надежен в эксплуатации. Бачок инструмента выполнен из металла и располагается сверху, не мешая пользователю во время работы. Тип соединения - быстросъемное.