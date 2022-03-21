Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)

Преимущества

Большой рабочий ресурс

Регулируемая форма окрасочного факела

Регулировка расхода краски

Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии

Рычажок располагается непосредственно на рукояти, что обеспечивает удобство в работе

Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 предназначен для окрашивания различных поверхностей. Бачок располагается снизу и может вместить в себя до 1 литра краски. Краскораспылитель имеет простую конструкцию и устойчив к механическим повреждениям. Тип соединения - байонет.