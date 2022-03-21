Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
Арт. X1099020191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
- Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 предназначен для окрашивания различных поверхностей. Бачок располагается снизу и может вместить в себя до 1 литра краски. Краскораспылитель имеет простую конструкцию и устойчив к механическим повреждениям. Тип соединения - байонет.
Преимущества
- Большой рабочий ресурс
- Регулируемая форма окрасочного факела
- Регулировка расхода краски
- Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии
- Рычажок располагается непосредственно на рукояти, что обеспечивает удобство в работе