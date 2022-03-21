Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
    Арт. X1099020191
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)

      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 (байонет)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085070 предназначен для окрашивания различных поверхностей. Бачок располагается снизу и может вместить в себя до 1 литра краски. Краскораспылитель имеет простую конструкцию и устойчив к механическим повреждениям. Тип соединения - байонет.

        Преимущества 

        • Большой рабочий ресурс
        • Регулируемая форма окрасочного факела
        • Регулировка расхода краски
        • Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии
        • Рычажок располагается непосредственно на рукояти, что обеспечивает удобство в работе