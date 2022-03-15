Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)

Преимущества

Большой рабочий ресурс

Регулируемая форма окрасочного факела

Регулировка расхода краски

Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии

Рычажок располагается непосредственно на рукояти краскораспылителя, что обеспечивает удобство в работе

Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 предназначен для распыления лакокрасочных материалов на поверхности из металла, дерева, пластика и т.д. Он оснащен нижним бачком емкостью 1 литр - для лучшего обзора обрабатываемой поверхности. Конструкция краскораспылителя устойчива к механическим повреждениям и рассчитана на длительную эксплуатацию. Соединение - быстросъемное.