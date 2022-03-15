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Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
5.0
2
1 070 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
    Арт. X1099020192
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
    Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)
      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)

      Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 (быстросъемное соединение)

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1099020192
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Garage 162C 1.5 8085090 предназначен для распыления лакокрасочных материалов на поверхности из металла, дерева, пластика и т.д. Он оснащен нижним бачком емкостью 1 литр - для лучшего обзора обрабатываемой поверхности. Конструкция краскораспылителя устойчива к механическим повреждениям и рассчитана на длительную эксплуатацию. Соединение - быстросъемное.

        Преимущества 

        • Большой рабочий ресурс
        • Регулируемая форма окрасочного факела
        • Регулировка расхода краски
        • Благодаря специальной петле корпуса устройство легко и просто хранится в подвешенном состоянии
        • Рычажок располагается непосредственно на рукояти краскораспылителя, что обеспечивает удобство в работе