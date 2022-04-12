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Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 1.2 9740
Арт. 718174
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|4
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- Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 1.2 9740 - инструмент бытового класса. Он предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Вместительный бачок на 1 литр позволяет гораздо реже прерываться на дозаправку. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что наделяет его высокой прочностью при малом весе.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации