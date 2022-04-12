Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav Record 2000 ECO 1.2 9740 - инструмент бытового класса. Он предназначен для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Вместительный бачок на 1 литр позволяет гораздо реже прерываться на дозаправку. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что наделяет его высокой прочностью при малом весе.